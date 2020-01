Mercato – Genoa su Mbaye, ma Mihajlovic prende tempo e…

Non solo Destro, il Genoa punta anche Ibrahima Mbaye. Con Davide Nicola ora sulla panchina del Grifone, il primo obiettivo per rinforzare la difesa ligure è proprio il terzino senegalese del Bologna. Tuttavia, Mihajlovic prende tempo. La squadra ha avuto diversi problemi in fase difensiva in questo girone d’andata: tra infortuni e squalifiche, gli emiliani si sono spesso trovati in difficoltà. In questo momento infatti il Bologna si ritrova con Dijks e Krejci in infermeria e Denswil e Tomiyasu diffidati: della cessione di Mbaye se ne potrà dunque riparlare tra un paio di settimane, ammesso che il ragazzo non forzi i tempi. Mihajlovic si sta prendendo del tempo per valutare le prestazioni di Denswil – che non ha fatto male a sinistra – e le condizioni fisiche di Krejci e Dijks: il primo dovrebbe rientrare a breve, il secondo a fine gennaio. Nel frattempo sarebbe stato proposto al Bologna l’ex Inter Yuto Nagatomo, che sta per rescindere il suo contratto col Galatasaray.

