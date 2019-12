Carlino – Fuori Dijks, arriva un sostituto a gennaio?

Il Bologna non sta attraversando un periodo fortunato, specie dal punto di vista degli infortuni. Ieri abbiamo infatti scoperto che Mitchell Dijks sarà costretto a rimanere ai box per almeno altri due o tre mesi: l’infortunio al dito del piede destro richiede infatti assoluto riposo, e questo significa che il terzino olandese rientrerà solo in primavera. Motivo per cui il Bologna è costretto a correre ai ripari e a cercare un sostituto nel mercato di gennaio. Mihajlovic in realtà vuole prima aspettare di capire l’affidabilità della coppia Krejci-Denswil sulla corsia di sinistra, ma l’impressione è che qualcuno serva ugualmente.

I rossoblu hanno messo gli occhi su Federico Dimarco, che era già stato sondato in estate. Il ragazzo scelse l’Inter, ma Conte gli ha concesso fin qui una sola presenza. Discorso simile per Antonio Barreca, che era stato lanciato proprio da Mihajlovic ai tempi del Torino. Il ragazzo è arrivato in prestito al Genoa dal Monaco, ma non viene impiegato con grande regolarità: appena 6 presenze in questo campionato. Mihajlovic ha comunque ancora tempo per decidere se intervenire davvero sul mercato: l’assenza di Dijks si fa sentire.

Fonte: “Carlino”