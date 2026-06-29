Jose Mourinho ha provocatoriamente detto che spera in una rapida uscita dei suoi giocatori dal mondiale, perché l'estate rischia di essere logorante in vista della prossima stagione, con poco riposo e poco tempo per prepararsi fisicamente verso il via di agosto.

Chissà se Domenico Tedesco la pensa in egual modo. Da un lato Lewis Ferguson è già stato eliminato con la Scozia e ora potrà riposare un po' prima di prendere parte al ritiro di Valles, quasi certamente non sarà il 7 al raduno per avere qualche giorno di ferie in più. In gioco ci sono ancora Nikola Moro, che fino a qui è stato chiuso da Modric, ma la sfida al Portogallo di Ronaldo appare proibitiva, e Torbjorn Heggem, che sfiderà ai sedicesimi la Costa d'Avorio e ha chance di proseguire. Freuler, invece, sta per andare a scadenza e su di lui c'è la Roma: difficile possa essere ancora rossoblù. Stesso discorso per Lucumi, che verrà ceduto per fare plusvalenza a un anno dalla scadenza. Insomma, Tedesco potrebbe avere una truppa nutrita per il via ufficiale della stagione il 7 luglio.