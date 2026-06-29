Tedesco osserva i mondiali, ora arrivano i sedicesimi di finale ma chissà che...
Jose Mourinho ha provocatoriamente detto che spera in una rapida uscita dei suoi giocatori dal mondiale, perché l'estate rischia di essere logorante in vista della prossima stagione, con poco riposo e poco tempo per prepararsi fisicamente verso il via di agosto.
Chissà se Domenico Tedesco la pensa in egual modo. Da un lato Lewis Ferguson è già stato eliminato con la Scozia e ora potrà riposare un po' prima di prendere parte al ritiro di Valles, quasi certamente non sarà il 7 al raduno per avere qualche giorno di ferie in più. In gioco ci sono ancora Nikola Moro, che fino a qui è stato chiuso da Modric, ma la sfida al Portogallo di Ronaldo appare proibitiva, e Torbjorn Heggem, che sfiderà ai sedicesimi la Costa d'Avorio e ha chance di proseguire. Freuler, invece, sta per andare a scadenza e su di lui c'è la Roma: difficile possa essere ancora rossoblù. Stesso discorso per Lucumi, che verrà ceduto per fare plusvalenza a un anno dalla scadenza. Insomma, Tedesco potrebbe avere una truppa nutrita per il via ufficiale della stagione il 7 luglio.
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