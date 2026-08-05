Il Bologna alza il muro su Jonathan Rowe, scrive oggi il Resto del Carlino. L'esterno inglese non si muove, è stata la risposta della dirigenza ai primi approcci dell'Everton.

Dall'Inghilterra si parla di una mossa del club inglese su Jonathan Rowe, ma la reazione del Bologna sarebbe stata ferma: l'esterno non si muove e non prenderemo in considerazione rilanci. Infatti, si parla di una possibile offerta da 35 milioni di euro da parte dell'Everton, ma il Bologna avrebbe stoppato immediatamente ogni discorso. L'incasso per Santiago Castro ha cambiato le carte in tavola anche del bilancio rossoblù e solo una offerta fuori mercato farebbe vacillare la dirigenza: si parla di 55-60 milioni di euro. Rowe poteva dunque essere considerato in bilico prima dell'uscita di Castro, ma oggi tutto è cambiato e anche la prossima cessione di Lucumi garantirà soldi per il bilancio. Il conteggio è di circa 60 milioni tra l'argentino e il colombiano e quest'ultimo, che a bilancio è stato praticamente tutto ammortizzato, garantirebbe una importante plusvalenza.