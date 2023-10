Carlino – Entusiasmo per i 114 anni del Bologna

Quella di ieri è stata una grande festa per la società del Bologna, che ha potuto festeggiare i 114 anni dalla fondazione del Club, avvenuta nel lontano 3 ottobre 1909 nei tavoli della Birreria Ronzani.

Sono riecheggiati i ricordi sotto l'Auditorium Biagi della Sala Borsa, in cui è stato presentato "Bologna al centro", il libro di Claudio Baratta che ripercorre sessant'anni di tifo rossoblù, per un club dalla gloriosa storia ed iconicità nel calcio italiano, nonché vincitore di sette scudetti. Dalle ricostruzioni del Carlino in merito alle celebrazioni della giornata di ieri, emerge il realismo della difficoltà attuali di rimanere agganciati alle migliori sette-otto squadre italiane, ma anche il fortissimo entusiasmo di una squadra che sembra aver imbroccato la direzione giusta nella sua crescita.