Ecco quando arriva Dominguez. E Lappalainen?

Domenica il Bologna andrà a Lecce, gara valida per la 17^ giornata di Serie A, dove chiuderà l’anno solare. Dal 23 dicembre i rossoblu saranno ufficialmente in vacanza, e si ritroveranno ad allenarsi a Casteldebole lunedì 30: ci sarà infatti da preparare la partita casalinga del 6 gennaio contro la Fiorentina. Il 30 dicembre quindi sarà presente all’appello anche Nicolas Dominguez, arrivato a Bologna da diversi giorni. Il talento argentino ha lasciato il Velez, ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura qui in Italia. Mihajlovic non vede l’ora di averlo a disposizione.

Discorso completamente diverso invece per Lassi Lappalainen. L’esterno finlandese è stato acquistato in estate dai rossoblu, ma girato in prestito ai Montreal Impact. Terminata l’MLS, il ragazzo ha trascorso queste ultime settimane a Bologna per curarsi: qui lo staff tecnico ne ha approfittato per studiarlo e capire se fosse già pronto per la Serie A. La decisione del Bologna sembra però quella di lasciarlo altri 6 mesi in prestito in Canada: per Lappalainen, dunque, se ne riparlerà a giugno.

Fonte: “Carlino”