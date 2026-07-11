Il Bologna si muove su più tavoli per quanto riguarda il centrocampo, dove le rotazioni sono cortissime date le vacanze di Moro e Ferguson e il contratto di Freuler scaduto: si cerca un mediano soprattutto in ottica Valles per consentire a Tedesco di lavorare con maggiori risorse.

Il Resto del Carlino parla oggi delle situazioni riguardanti Mikel Amondarain e Ognjen Ugresic. Sull'argentino e sul serbo il Bologna non vuole farsi prendere alla gola e gioca su più piste. Il budget è sempre quello: 7-8 milioni. Al Partizan sono stati proposti 8 milioni più il 30% sulla rivendita, ma i serbi vogliono una percentuale del 40. La stessa cifra, più o meno, è stata proposta all'Estudiantes, ma il club argentino per ora non cede e chiede circa 10 milioni di euro.