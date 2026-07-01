Bologna a caccia di centrocampisti. Per Fabio Miretti non c'è stato accordo con la Juventus, la richiesta è stata di 15 milioni mentre i rossoblù si possono spingere massimo a 10, che sono quelli poi offerti per Koopmeiners dell'Az. Ma attenzione a nuovi profili.

Poi spunta una nuova pista, porta in Serbia e al Partizan dove gioca Ognjien Ugresic, diciannovenne entrato nel giro della nazionale maggiore e con il vizietto del gol viste le 8 reti segnate nell'ultima stagione, bottino che ha portato il mercato internazionale a seguirlo, con Feyenoord, Eintracht, Newcastle e Torino sulle sue tracce, ma c'è anche il Bologna, che può sfruttare Mihajlo Ilic, l'ex Partizan, che non verrà riscattato dall'Anderlecht. Secondo il Carlino a breve potrebbe esserci una proposta economica dei rossoblù.