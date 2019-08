Carlino – E’ fatta per Medel

Per il ritorno di Gary Medel in Italia è ormai una questione di ore. Il Bologna era interessato al capitano della Roja dall’inizio di questa estate, ma all’epoca non sembravano esserci le condizioni, sopratutto economiche, per tentare l’affondo. Nell’ultima settimana c’è stata la svolta, con i rossoblù che si sono inseriti nel momento in cui Medel stava trattando per il rientro in patria. Nella giornata di ieri invece è stato trovato l’accordo, al giocatore un triennale da 1,5 milioni più 300mila euro di bonus, mentre al Besiktas andranno 1,6 milioni, cifra molto inferiore rispetto ai 3,5 della richiesta iniziale. La cifra si è abbassata anche perché i turchi volevano liberarsi dell’ingaggio del cileno che al Besiktas guadagnava circa 4 milioni. Medel potrebbe già essere a disposizione per la gara contro la Spal.

Il mercato potrebbe però non essere chiuso. Con l’arrivo di Medel si chiude il capitolo della ricerca di un centrocampista con capacità di interdizione, ora se ci fosse la giusta occasione, il Bologna potrebbe anche aggiungerne uno più volto all’impostazione dell’azione. Lo riporta Il Resto del Carlino.