Carlino – Due nomi per l’attacco del Bologna

Perso Ibrahimovic – che andrà al Milan – il Bologna sta ancora ragionando sulla questione attaccante. Al momento la pista più calda è quella che porta a Musa Barrow dell’Atalanta: il giocatore si avvicina sempre più ai rossoblu ogni giorno che passa. La Dea è disposta a lasciarlo andare, ma alle sue condizioni. Le due squadre si sarebbero già accordate per un prestito oneroso con diritto di riscatto, rimane da fissare la cifra: il Bologna offre 12 milioni di euro, l’Atalanta ne vuole 15. C’è ancora una minima distanza, ma l’affare si può chiudere a breve: il mercato apre il 2 gennaio. La strada comunque sembra sempre più spianata: dopo che l’Inter infatti ha deciso di puntare su Kulusevski solo a giugno, Barrow non sarà utilizzato come pedina di scambio da cedere ai nerazzurri.

Il Bologna continua però a monitorare anche Andrea Favilli, che è in uscita dal Genoa. Molto dipenderà anche dal nuovo allenatore del Grifone, ma sembra proprio che l’attaccante di proprietà della Juventus non rimarrà in Liguria. Il Bologna sembra infatti voler intavolare una trattativa proprio coi bianconeri, in modo tale da arrivare al ragazzo con un prestito con obbligo di riscatto. La riuscita dell’operazione dipende però anche da Destro, che – a 6 mesi dallo svincolo – non ha ancora accettato la soluzione Genoa.

Fonte: “Carlino”