Il finale della gara contro l'Irlanda del Nord, deve essere per Il Resto del Carlino, il punto da cui ripartire per il classe 97', soprattutto dopo l'inizio travagliato che lo vede ora sempre più in basso nelle gerarchie di Palladino.

Il 29enne avrà, con ogni probabilità, contro la Georgia, la possibilità per mettersi in luce e far evitare all'Ucraina la retrocessione in Nations League C. Dopo dei primi mesi contraddistinti da infortuni muscolari l'ex Girona è chiamato ora a dare delle risposte, soprattutto dopo che nelle ultime quattro partite ha raccolto solamente 31 minuti. Il Bologna è in continua crescita e come visto nelle recenti uscite non può aspettare l'ucraino in eterno. Palladino vuole delle garanzie e Dovbyk è tenuto darle, provando a mostrare almeno qualche lampo del bomber visto in Liga nella stagione 23/24.