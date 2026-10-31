E' il momento di mandare un segnale. Artem Dovbyk deve convincere il tecnico Raffaele Palladino e tutto il Bologna. Gennaio è vicino e con esso le possibili valutazioni di mercato.

Con Piccoli ed Enem dati di ritorno settimana prossima a Parma, l'ucraino ha bisogno di una svolta e potrebbe arrivare oggi con il Monza. E' un esame di maturità, non solo per il presente ma soprattutto per il futuro. Se non dovesse arrivare un segnale da Artem, a che pro, si chiede il Carlino, il Bologna dovrebbe tenere in rosa una terza punta da 3 milioni di ingaggio e 17 in diritto di riscatto? C'è la chance, oggi contro i brianzoli, per vederlo titolare, dato che Odgaard si è spremuto nelle ultime due e Piccoli ed Enem sono assenti. Ma questi ultimi dovrebbero tornare al Tardini e così quella di oggi appare proprio una sorta di ultima chiamata per l'ucraino. Altrimenti a gennaio...