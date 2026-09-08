La buona notizia contro il Sassuolo è arrivata dai centravanti, che si sono sbloccati contemporaneamente con Piccoli e Dovbyk in gol. Il lato negativo è invece rappresentato dalla difesa.

Oggi il Bologna naviga ancora a vista, perché il piano tattico nel primo tempo ha fatto cilecca e il Sassuolo si è fatto preferire, mentre i rossoblù sono usciti dalla distanza, solo con i cambi e forzando la partita con le due torri in avanti. Il problema, poi, è rappresentato dalla difesa. L'unico clean sheet è arrivato a Valles contro l'Iraklis e l'ultima vittoria casalinga risale addirittura ad aprile contro il Lecce. Serve migliorare in difesa. Il presente dice che il Bologna di Tedesco non ha ancora trovato se stesso, ma almeno ha sbloccato le bocche da fuoco e poter contare su due centravanti da gol non è roba di tutti i giorni.