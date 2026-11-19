Le nazionali confermano i dubbi di Palladino e chi cercava rilancio in nazionale non lo ha trovato. Il Resto del Carlino ha fatto il punto su Artem Dovbyk, Torbjorn Heggem ed Eivind Helland.

L'ucraino, soprattutto, non ha trovato il minutaggio che cercava. La convocazione con l'Ucraina non lo ha visto protagonista e anche nella seconda sfida è rimasto a guardare con zero minuti nel successo con la Georgia. Se vogliamo, è andata peggio a Heggem, che con un grossolano errore ha spianato la strada a Hojlund, ma almeno i suoi compagni hanno rimontato nel finale (3-2). Helland ha invece giocato pochissimo, un paio di minuti nella trincea norvegese a difesa del risultato. Gli straordinari li hanno fatti invece Alhassane, titolare con il Niger, e Ferguson spremuto per 95 minuti contro la Macedonia e per 85 contro la Svizzera.