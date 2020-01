Domani arriva Barrow, in stand-by Ibanez

Il Bologna sta cercando di chiudere il cerchio per quel che riguarda il mercato. Lasciando Vignato in prestito al Chievo per gli ultimi 6 mesi, i rossoblu vogliono ufficializzare Musa Barrow il prima possibile. L’attaccante dell’Atalanta sarà infatti domani a Casteldebole per svolgere le visite mediche di rito: se non dovessero esserci problemi, si procederà poi alla firma del contratto. Discorso un po’ più complicato invece per Ibanez, per cui c’è anche la concorrenza della Roma. Il difensore brasiliano piace a Bigon da più di un anno, ma la Dea non ha fretta. Al momento lo stipendio del ragazzo è in stand-by: se ne riparlerà la prossima settimana, quando i suoi procuratori torneranno in Italia.

Nonostante l’arrivo di Barrow, il Bologna non è assolutamente intenzionato a cedere Federico Santander. L’attaccante paraguaiano sta bene in Emilia, e non vuole partire in direzione Turchia. Il Besiktas non vuole mollare la presa, ma il Bologna non si lascerà convincere per nessun motivo. Salvo offerta davvero irrinunciabile.

Fonte: “Carlino”