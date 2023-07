Carlino – Doig: è sorpasso Toro. Ecco perché

Non è stata chiusa ieri l'operazione tra Verona e Bologna. La cifra totale era quella giusta anche per il Bologna - ovvero 6 milioni più Vignato - ma la formula di pagamento no. Il Verona, come noto, avrebbe voluto la cifra in una unica rata per questioni di bilancio, mentre i rossoblù, come è normale in questi casi, hanno chiesto una dilazione dei pagamenti in più rate e l'accordo non è stato trovato. Si è inserito il Toro, che da tempo segue il giocatore, ma se anche i granata non troveranno un accordo in tempi brevi il Bologna conta di poter tornare in corsa, anche perché ha un accordo con l'entourage dello scozzese per un ingaggio da 500mila euro a stagione. Ma per ora Doig non sarà rossoblù. E' frenata.