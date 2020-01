Carlino – Di Vaio in viaggio in Sudamerica

Bologna spiazzato dal caso Ibanez, con gli agenti che hanno preferito guardare alla valutazione economica piuttosto che a quella tecnica, e a caccia di un nuovo difensore futuribile in Sudamerica.

Marco Di Vaio è infatti in queste ore in Colombia per il torneo preolimpico Conmebol dove ci saranno Ecuador, Cile, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile e Perù. Il dirigente andrà a caccia di talenti per il futuro e non tanto per l’immediato, profili sulla falsariga di Ibanez scippato dalla Roma al Bologna. Lo riporta il Carlino.