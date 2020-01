Carlino – Destro ai saluti, va al Genoa

Dopo quattro stagioni e mezzo l’avventura di Mattia Destro a Bologna è ad un passo dal termine.

L’attaccante di Ascoli Piceno è pronto a ritorna a Genova dove Davide Nicola lo ha richiesto come rinforzo offensivo per la salvezza. Destro conclude dunque la sua esperienza rossoblù con 29 gol in 112 partite ufficiali. Il grifone è pronto a riconoscergli gli ultimi sei mesi di contratto con il Bologna, portando in dote al nuovo tecnico il terzo rinforzo dopo Perin e Behrami. L’operazione non è ancora chiusa ma è molto vicina alla fumata bianca, tanto che si parla già di possibili visite mediche per Destro al Genoa in vista dell’impegno di campionato contro il Sassuolo, tra l’altro l’ultima squadra a cui la punta ha segnato con la maglia rossoblù.

Fonte: Carlino.