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Le cifre

Si può chiudere a 4,5 milioni di euro più 1 di bonus. Il club russo partiva da 5.

Il Bologna prova a limare ulteriori 500mila euro; restano da definire i dettagli. L'accordo con il giocatore è stato raggiunto a circa 400mila euro a stagione fino al 2030.

Fino ad ora - Gassama - ha giocato con Nantes, Troyes e Cholet in Francia; senza mai passare in Ligue 1. Poi lo Slavia Sofia in Bulgaria, e infine il Baltika Kaliningrad in Russia. Bologna sarebbe il punto più alto della carriera di Gassama.

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