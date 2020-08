Carlino – De Silvestri non salirà in ritiro

Lorenzo De Silvestri con ogni probabilità non salirà a Pinzolo per il ritiro.

Lo sottolinea il Resto del Carlino, parlando di una trattativa ai dettagli per il terzino svincolato dal Torino ma non ancora chiusa. Da Casteldebole si punta a chiudere nelle prossime ore, ma anche se De Silvestri venisse ufficializzato oggi o domani non potrebbe salire in Trentino: prima di unirsi al gruppo dovrà sottoporsi ai classici due tamponi a distanza di 48 ore. Di fatto, potrebbe iniziare ad allenarsi solo settimana prossima.