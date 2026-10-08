Sono passati 12 giorni da quando Matteo Darmian ha iniziato ad allenarsi a Casteldebole, ma l'ufficialità non è ancora arrivata. Dovrebbe essere comunicata oggi, il giorno dell'adesso o mai più.

Dubbi da Casteldebole, secondo il Resto del Carlino, non ce ne sono. Darmian, 36 anni, arrivava da un lungo infortunio al polpaccio e da problemi alla schiena nella scorsa stagione e anche per questo il Bologna ha chiesto e ottenuto un periodo di prova. Gli allenamenti e i test hanno però dato a Palladino tutte le risposte del caso e oggi dovrebbe arrivare la firma. Così, Darmian sarà a disposizione già a partire da Lecce. Firmerà un contratto fino a giugno con opzione a favore del club a 800 mila euro a stagione.