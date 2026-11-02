Non solo punti. Raffaele Palladino ha ridato dignità ad alcuni giocatori che erano finiti ai margini, con poco minutaggio e a rischio progettuale in un Bologna profondamente rinnovato.

Il neo tecnico ha recuperato totalmente Nicolò Casale, oggi perno inamovibile della difesa, complice anche il passaggio a tre che sabato ha visto pure Vitik protagonista e autore di una grande partita. La rigenerazione portata dal tecnico ha toccato pure Mbangula, Bernardeschi e perfino Odgaard, che sembrava indietro nelle gerarchie salvo poi approfittare dell'assenza dei vari centravanti. In tutto questo non va dimenticato Skorupski, tornato protagonista grazie alla fiducia concessa dal tecnico dopo la panchina di Lecce. Adesso per Palladino c'è l'ultima missione, ovvero quella di trovare uno spazio per Artem Dovbyk e Mikel Amondarain. Ma di certo tra novembre e dicembre società e tecnico pianificheranno anche il mercato il gennaio.