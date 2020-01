Carlino – Corsa contro il tempo per Dominguez

Il primo arrivo del mercato di gennaio è Nicolas Dominguez, centrocampista argentino che il Bologna ha prelevato in estate dal Velez e portato in Emilia per la sessione invernale. Due allenamenti già per il mediano che punta alla partita del 6 gennaio contro la Fiorentina.

Secondo il Resto del Carlino, il Bologna cercherà di depositare il contratto in tempo utile per renderlo convocabile, ci sono infatti tecnicismi che potrebbe ritardare l’operazione nonostante Dominguez abbia lo status di comunitario. Ma l’aspetto più importante sarà quello tecnico, Sinisa Mihajlovic lo sta allenando per la prima volta e cercherà di capire eventualmente in quale ruolo schierarlo: nel 4-2-3-1 potrebbe giocare centrocampista centrale o trequartista, ma con Soriano ormai inamovibile in quel ruolo l’argentino probabilmente dovrà guadagnarsi una maglia nei due di centrocampo.