Per il Resto del Carlino la situazione è precipitata martedì dopo il colloquio tra il Bologna e Domenico Tedesco. Lì sono partiti i primi contatti con Palladino, D'Avera, Tudor e Pioli.

Così, la riflessione è diventata una decisione netta e chiara col passare delle ore, fino alla serata di martedì dove il Bologna ha scelto Palladino. Tedesco avrebbe voluto tirare dritto per la sua strada, il club si aspettava una certa malleabilità da parte del tecnico, invece Domenico è rimasto fedele a se stesso e i dirigenti hanno deciso di evitare una possibile frattura tra tecnico e spogliatoio. Ma anche l'estate è stata troppo turbolenta e questo ha avuto ripercussioni. Non solo la cessione di Rowe sul gong, ma anche quelle di Castro e Lucumi, a cui si è aggiunta l'uscita di Freuler, passando per le prove di Federico Bernardeschi nel ruolo di mezzala, senza dimenticare l'estate di Moro, senza mai un minuto da titolare e una ricca offerta dall'Arabia sul piatto.