Il rinnovo di Riccardo Orsolini è più vicino, scrive oggi il Resto del Carlino. Non c'è ancora la fumata bianca ma potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Ieri c'è stato un ulteriore incontro tra le parti, le quali si sono date appuntamento a oggi: un segnale della volontà di giungere alle firme. Dopo i contatti con il Besiktas c'è stato un riavvicinamento. La prima proposta del Bologna era di due milioni di parte fissa più bonus fino a 2.5, poi c'è stata la controproposta dell'entourage da 2.3 milioni di parte fissa più bonus per arrivare a 2.8. Oggi, dunque, Bologna e Orsolini sono separati da 300mila euro e il rinnovo fino al 2029 con opzione per il 2030 è più vicino. Orso in rossoblù ha disputato 309 partite con 87 gol segnati e nei prossimi giorni può diventare a tutti gli effetti una bandiera del club.