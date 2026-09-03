1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

Non fasciamoci la testa

Queste le parole di Franco Colomba intervistato dal Resto del Carlino:

“E’ stata persa l’ossatura della squadra, Tedesco dovrà ricostruirla ma a Bergamo ho visto un bel Bologna. Diciamo che sono entrate risorse preziose per il club e si sono persi i leader. Dobbiamo capire quanto valgono i sostituti. Nelle ultime stagioni i giocatori scegli da Sartori e Di Vaio si sono sempre rivelati di valore. Non mi fascerei la testa”

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3