Non fasciamoci la testa
Queste le parole di Franco Colomba intervistato dal Resto del Carlino:
“E’ stata persa l’ossatura della squadra, Tedesco dovrà ricostruirla ma a Bergamo ho visto un bel Bologna. Diciamo che sono entrate risorse preziose per il club e si sono persi i leader. Dobbiamo capire quanto valgono i sostituti. Nelle ultime stagioni i giocatori scegli da Sartori e Di Vaio si sono sempre rivelati di valore. Non mi fascerei la testa”
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