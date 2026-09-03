Le parole di Marcello Castellini al Carlino
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
La cessione di Rowe
Queste le parole dell'ex difensore rossoblù Marcello Castellini al Resto del Carlino:
“Rowe ceduto all’ultimo giorno di mercato probabilmente non se lo aspettava nessuno, ma penso che senza Europa il club si sia sentito di incentivare le plusvalenze. Bologna indebolito? Prima dell’arrivo di Theate avrei detto di sì. Arthur è un nazionale, conosce l’ambiente ed è una buona soluzione”
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