L'ex Lazio, come riferito dal Carlino oggi, a seguito della notizia già trapelata nella giornata di ieri, sarebbe in procinto di rinnovare per un ulteriore stagione il contratto in essere con la società felsinea.

Quello nei confronti del classe 98', non è affatto un premio per le prestazioni fornite sul campo, ma semplicemente una "spalmatura" dell'ingaggio, che ammonta all'incirca sul milione netto a stagione. I rossoblù si riservano quindi la possibilità di pagare lo stipendio del giocatore per una durata di tre anni e non due, come pattuito inizialmente tra le parti. Quella di Casale con il Bologna è stata un'esperienza, almeno fino ad oggi, dalle sfumature sicuramente più nere che bianche, e con tempo di gioco effettivo fortemente limitato. L'ex tra le tante anche del Verona, è da inizio stagione fuori dalle rotazioni della squadra, con la società che ha più volte cercato di venderlo, ma con il suo apporto che potrebbe rivelarsi utile con la nuova linea di difesa a 3 scelta da Palladino, e con un Heggem, che fatica ad imporsi.