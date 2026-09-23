Da emarginato a unico difensore centrale di ruolo rimasto a disposizione. Nicolò Casale ha vissuto settimane da separato in casa, ma l'arrivo di Raffaele Palladino lo ha riportato nelle rotazioni, con la convocazione di sabato contro il Torino.

Adesso, con tre settimane di sosta, il neo tecnico potrà conoscere meglio la squadra, a eccezione dei nazionali convocati dalle rispettive selezioni. E in difesa non ci sarà nessuno: Heggem, Helland, Vitik e Theate sono stati tutti selezionati dai ct e così Palladino potrà lavorare solo con Casale e De Silvestri. Per il Resto del Carlino, l'ex Lazio va a caccia di spazio, conoscendo già il sistema con la difesa a tre dall'esperienza a Verona. Il centrale è dunque tra i giocatori che spera e confida in una seconda chance.