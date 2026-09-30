Tre allenatori diversi, ma Nicolò Cambiaghi ha sempre goduto della fiducia e della stima di tutti e tre. L'esterno rossoblù ha conquistato sia Tedesco che Palladino e Mancini.

Nel Bologna, Cambiaghi è stato titolare sia con il precedente allenatore sia anche con Palladino, che lo ha schierato contro il Torino, segno di un giocatore che sa come ritagliarsi minuti e fiducia, con sacrificio e corsa. Gli mancano i gol, certo, ma chissà che non possano arrivare. Anche perché le prestazioni con il Bologna gli sono valse pure la chiamata in nazionale da parte di Roberto Mancini. Il ct ha schierato Cambiaghi titolare contro il Belgio e nel secondo tempo di Turchia-Italia. E alle viste, dopo Parigi, c'è la sfida del Dall'Ara ancora contro i turchi. Cambiaghi ancora titolare sarebbe una bella favola sia per lui sia per il Bologna.