L'esterno del Bologna, dopo essersi guadagnato la fiducia di Mancini in più di un' occasione, è al lavoro, come scrive Massimo Vitali sul Carlino, per cercare di convincere il nuovo ct a farlo partire dal primo minuto, davanti ai suoi tifosi e in uno stadio che conosce molto bene.

L'ex Empoli, grazie alla sua duttilità e grande corsa, è riuscito sin da subito a convincere l'allenatore azzurro, come si è potuto notare dai 148 minuti disputati finora con la maglia della nazionale, prima partendo dal primo minuto con il Belgio, e poi subentrando nella partita contro la Turchia. Il classe 2000 ha mostrato come non essendo un fuoriclasse possa essere di vitale importanza in una squadra dove certamente la batteria delle ali d'attacco non è di primissimo livello. Cambiaghi non è stato sicuramente al centro dei riflettori di un' estate, quella rossoblù, che ha visto al centro delle discussioni prima il rinnovo, tanto chiacchierato, di Orsolini, e poi la telenovela Rowe. Con Tedesco prima, e Palladino poi, il laterale rossoblù ha continuato a lavorare a testa bassa e senza guardare in faccia nessuno, conquistando la fiducia di entrambi, e con la speranza di coronare questi suoi sforzi con una maglia da titolare per questa sera.