Carlino – Calabresi verso la Francia

Pronta una nuova avventura per Arturo Calabresi, ormai ai margini dei piani tecnici di Sinisa Mihajlovic.

Il difensore figlio d’arte dovrebbe a breve sbarcare in Ligue 1, nella fattispecie all’Amiens, squadra orfana di Emil Krafth passato al Newcastle. I francesi, proprio per sostituire lo svedese, si sono dunque rivolti al Bologna che ha dato il benestare per il passaggio di Calabresi in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni di euro. I rossoblù si sarebbero tenuti un controriscatto. In ogni caso, per Bigon e Sabatini sarebbe una plusvalenza visto che Calabresi è stato pagato 200mila euro.