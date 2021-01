Calabresi-Faragò: affare a rischio. C’è anche il Toro a voler Sanabria

Si complica l’affare Calabresi-Faragò.

Il terzino di proprietà del Bologna ha già effettuato le visite mediche, mentre il jolly sardo ancora no. Faragò non viene convocato dal 20 dicembre a causa di un problema alla coscia e formalmente si allena in maniera differenziata. Un problema, quello fisico, che rischia di far saltare l’operazione e che potrebbe costringere i felsinei a cercare una sistemazione last minute in prestito per Calabresi. Intanto si complica la possibilità di arrivare a Sanabria, visto l’inserimento del Torino, dopo il no ricevuto da Kouame, che sembra intenzionato a giocarsi le sue chance a Firenze almeno fino a fine anno. L’alternativa per i rossoblù è Karol Swiderski, attaccante classe ’97 del Paok Salonicco, ma a patto che il club greco conceda un prestito con diritto di riscatto fissato a due milioni. Anche perchè in casa Bologna cresce la convinzione di insistere con Barrow punta centrale in questi sei mesi finali.

Fonte-Carlino