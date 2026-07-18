Fatta per Mikel Amondarain al Bologna? Per il Resto del Carlino no, anzi sarebbe in atto un braccio di ferro. Così, i rossoblù hanno deciso di giocare su più tavoli sondando un mediano danese.

Da Casteldebole si predica prudenza, sottolinea Marcello Giordano, mentre dall'Argentina spingono parlando di accordo per 9 milioni di euro. In ambiente di calciomercato, inoltre, si afferma dell'esistenza di una distanza di tre milioni tra richiesta e offerta. Il Bologna ha invece l'accordo col giocatore, ed è un fattore che conta, ma difficilmente nel weekend potrà succedere qualcosa. Così, il club gioca su più tavoli. Contatti per Thomas Jorgensen, ventenne del Viborg, su cui ci sono Amburgo e Lille, ma potrebbe tornare buono il nome di Maurtis Kjaergaard del Salisburgo, giocatore nel mirino di Genoa e Udinese.