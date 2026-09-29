Secondo il Resto del Carlino il Bologna è ufficialmente sul mercato alla ricerca di un sostituto di Holm
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Valutazioni in atto in casa Bologna dopo l'infortunio grave di Emil Holm. L'intenzione di rivolgersi al mercato svincolati c'è, sostiene il Resto del Carlino, ma la scelta è risicata.
La società sonda per età e condizioni economiche per capire se e come intervenire. I nomi non mancano, partendo da Matteo Darmian, 36enne reduce dall'esperienza all'Inter dove praticamente ha vinto quasi tutto. Un altro nome caldo è Pol Lirola, ex Sassuolo e Juve, ma attenzione all'ex Verona Davide Faraoni. Il Bologna valuta anche dal punto di vista della condizione fisica, perché essendo tutti giocatori senza squadra potrebbe volerci un po' a raggiunge il ritmo gara giusto e il tutto col rischio di infortuni. Altri nomi sono Bakker e Hysaj, fino alla suggestione Carvajal, che ha sollevato 6 Champions con il Real ma con ingaggi fuori portata.
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