Carlino – Bologna su Sanabria

Spunta un nome nuovo per l’attacco del Bologna.

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, è Antonio Sanabria il nome per l’attacco rossoblù. Ex Genoa, e anche lui a segno contro il Bologna, il paraguiano è ora al Betis Siviglia con un’annata da 14 presenze e 2 gol. Il Genoa lo aveva prelevato nel gennaio 2019 in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni in caso di 5 gol nei primi sei mesi, ma le condizioni non si sono verificate ed è tornato in Spagna. Il Bologna cerca di capire se sarà possibile intavolare una trattativa basata sul prestito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro.