Carlino – Bologna su Maggiore, Gatti e Angeli: la situazione

I nomi di mercato per giugno

Il Resto del Carlino fa tre nomi caldi per la prossima estate, giocatori seguiti da tempo dal Bologna ma anche da altri club. Il Bologna si muove su Giulio Maggiore dello Spezia, giocatore che costa circa 7-8 milioni di euro, una prova in più del fatto che con ogni probabilità Svanberg sarà ceduto in estate. Per la difesa Bigon è sulle tracce di Federico Gatti del Frosinone, seguito però anche da Torino e Sassuolo, ma il Bologna in cambio può offrire il rinnovo del prestito del portiere Ravaglia. Infine, un nome nuovo: Matteo Angeli, 19enne dell'Imolese, tra i migliori difensori della Serie C e di scuola Milan. Bigon lavora per bloccarlo dopo una stagione da 5 reti.