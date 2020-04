Carlino – Bologna, spunta un nuovo nome per l’attacco: gioca in Argentina

In questa fase di stallo, per il Bologna diventa facile pensare alle questioni extra-campo: dal bilancio alla situazione stadio, fino al mercato. L’intenzione della dirigenza rossoblu per quest’estate è quella di ritoccare solo il gruppo, con un paio di buoni difensori e poco altro. Dipenderà però anche dalle eventuali partenze. Dando per scontato il rinnovo di contratto di Palacio, chi potrebbe lasciare Bologna è Santander – che a gennaio aveva già rifiutato Turchia e Paraguay. Il numero 9 non ha le caratteristiche tipiche del 4-2-3-1 di Mihajlovic, e potrebbe salutare l’Italia tra pochi mesi. Se così fosse, il Bologna avrebbe già individuato il suo sostituto.

Si chiama Nahuel Bustos, attaccante duttile dell’Atletico Talleres. Il ragazzo si è messo in mostra al torneo preolimpico sudamericano con la selezione under 23 dell’Argentina: nell’ultimo campionato ha infatti realizzato 9 gol e messo a segno 3 assist. Nasce come ala destra, ma col tempo ha accentrato la sua posizione: ora è un centravanti di movimento, esattamente in stile Palacio – che potrebbe fargli da chioccia l’ultimo anno per poi lasciargli la maglia da titolare. Il contratto di Bustos scade nell’estate del 2021, e su di lui si sono già mosse Valencia, Villarreal e Siviglia. Ora però c’è anche il Bologna, che con un Sabatini in più potrebbe sorpassare tutti come nell’affare Dominguez.

Fonte: “Carlino”