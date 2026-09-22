Bologna terzultimo in classifica, in zona retrocessione durante questa sosta di tre settimane, ma anche ultimo in Serie A per gol segnati. Sono solo tre le marcature dei rossoblù (due col Sassuolo una sabato contro il Toro) e anche il Venezia, con quattro gol, ha fatto meglio.

Serve una svolta anche da questo punto di vista e Raffaele Palladino spera in Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino, dopo l'affaticamento muscolare rimediato contro il Sassuolo, è tornato ieri in gruppo e ora avrà tre settimane di tempo per inserirsi negli schemi di Palladino e, soprattutto, acquisire una condizione fisica migliore. Può essere lui il salvatore della patria e infatti in questi giorni sono stati fatti test atletici per capire lo stato dell'arte e stilare un piano per averlo vicino al 100% alla ripresa del campionato. Come riporta il Resto del Carlino, Dovbyk per 7-10 lavorerà assieme alla squadra ma ci aggiungerà anche allenamenti supplementari basati su intensità e forza.