Carlino – Bologna mette gli occhi su Koutsias

Il giovane attaccante potrebbe essere il vice-Arnautovic

Il mercato e le scelte relative al futuro sono in stand by fino a quando Joey Saputo non scioglierà le riserve sull’area tecnica.

Il Bologna però continua la ricerca del vice-Arnautovic. L’idea è quella di investire su un giovane di talento e il nome nuovo è quello del diciottenne Georgios Koutsias, di proprietà del PaokSalonicco. In questa stagione ha già segnato 9 gol in 15 gare nella massima serie greca ed è già nell’orbita della nazionale maggiore. L’attaccante ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e per ora non ha rinnovato: quindi c’è la possibilità di un affare a basso costo. Anche il BorussiaDortmund ha chiesto informazioni sull' attaccante greco. L’altro nome che piace ai dirigenti rossoblù è quello di Manuel DeLuca, di proprietà della Sampdoria e autore a Perugia di 10 reti e 3 assist in Serie B.