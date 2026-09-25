Otto posizioni di differenza tra il valore della rosa secondo Transfermarkt e l'attuale classifica del Bologna. Un deficit di otto posizioni, sottolinea oggi il Resto del Carlino.

Il valore stimato del parco giocatori rossoblù è di 240 milioni, ovvero il decimo della Serie A, alle spalle delle big e anche di Fiorentina, Atalanta e Lazio. Il calcio non è una scienza esatta, specifica il quotidiano, ma gli ordini di grandezza contano anche se per ora non tutti si vedono. Il Cagliari, per esempio, è quarto in classifica ma sarebbe sedicesimo per valore della rosa, oppure il Frosinone di Alvini, sesto oggi e con il diciottesimo valore complessivo del parco giocatori. La maglia nera è invece il Bologna, ovvero la società che meno rispecchia i dati teorici rispetto alla realtà dei fatti, seguita dal Genoa (tredicesimo per valore e diciannovesimo in classifica), e dalla Fiorentia (deficit di meno cinque).