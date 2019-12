Bologna, il mercato in entrata

Mihajlovic vuole prima di tutto un rinforzo in difesa. Il sogno è come al solito Lyanco, che ha dimostrato il suo potenziale a Bologna nei 6 mesi passati. Il ragazzo è ancora alle prese con una lesione del legamento collaterale del ginocchio, ma il Torino non sembra intenzionato a privarsene. I rossoblu hanno comunque già pronte una serie di alternative. Visti gli ottimi rapporti tra le due dirigenze, il Bologna spera di poter arrivare almeno a Bonifazi, che non sta giocando con regolarità in maglia granata. Sempre al centro, sono usciti altri nomi negli ultimi giorni: Juan Jesus della Roma, ma anche Murillo e Colley della Sampdoria – la quale potrebbe avviare una vera e propria rivoluzione a gennaio. C’è poi il discorso terzino sinistro. I profili più interessanti in questo senso sono quelli di Dimarco dell’Inter e di Barreca del Genoa – entrambe strade percorribili – ma prima il mister vorrà assicurarsi delle capacità di Mbaye e Denswil in quella zona di campo.

