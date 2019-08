Carlino – Bologna, Falcinelli aspetta una chiamata dalla Serie A

Il Bologna sta sondando molteplici terreni per arrivare al giusto centrocampista che possa sostituire Pulgar. Nel frattempo, si dà ancora un occhio alle cessioni. In partenza c’è da tempo Diego Falcinelli, per cui deve però esser trovata la soluzione migliore. L’attaccante vuole lasciare Bologna, ma non trova la sistemazione giusta. Secondo il “Carlino”, l’unica squadra di suo gradimento sarebbe il Verona – che i rossoblu affronteranno domenica all’esordio – che però sembra essersi già tirata indietro.

Il ragazzo spera ancora in una chiamata dalla Serie A, ma le formazioni che hanno chiesto informazioni concrete militano tutte in Serie B. Si tratta di Spezia, Crotone e soprattutto Frosinone. Falcinelli vorrebbe rimanere nella massima serie, ma se l’alternativa è – quando va bene – la panchina, dovrà accettare una soluzione “minore”.