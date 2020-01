Carlino – Bologna, ecco il futuro di Vignato

Il Bologna si assicura un altro talento del futuro. Mancano ancora le firme, ma i rossoblu hanno praticamente acquistato Emanuel Vignato, trequartista classe 2000 del Chievo. Ai clivensi andranno 2,5-3 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita. Mihajlovic è riuscito a convincerlo e a strapparlo alla concorrenza dopo settimane di trattative.

Tuttavia, come riporta il “Carlino”, il ragazzo non arriverà subito a Bologna: Vignato rimarrà per altri 6 mesi in prestito al Chievo. I rossoblu pensano infatti che con l’arrivo di Barrow lo spazio si sia ridotto ulteriormente: in questo momento il classe 2000 non giocherebbe in Emilia, ed è più giusto lasciarlo fino a giugno in Serie B per farsi le ossa. Si unirà prossimamente al Bologna 2020/21.