Carlino – Bologna, è fatta per Dominguez

Alla fine Sabatini ce l’ha fatta. Quando ormai tutti si aspettavano che il mercato del Bologna fosse chiuso con l’acquisto del tanto agognato centrocampista – Gary Medel è arrivato ieri in città – il nuovo ds ha messo a segno il colpo inseguito da oltre un mese. Anche se non in questa sessione estiva – per via dei già 7 centrocampisti in rosa – Nicolas Dominguez sarà un giocatore rossoblu. Come riporta il “Carlino”, il club ha trovato l’accordo economico con il Velez, che alla fine ha dovuto cedere anche alla volontà del ragazzo. Agli argentini andranno 15 milioni di euro se Dominguez dovesse salutare a gennaio 2020, “solo” 12,5 se lo farà invece la prossima estate.

A sbloccare la trattativa è stato un vero e proprio colpo di scena. Il centrocampista ha infatti fatto sbucare un passaporto comunitario di cui fino a qualche giorno fa non se ne conosceva l’esistenza: fattore fondamentale questo per il Bologna, che può dunque ora permettersi di acquistare il giocatore a titolo definitivo e non più in prestito con diritto di riscatto. Entro domani dunque Dominguez dovrebbe essere a Bologna per sostenere le visite mediche e firmare il contratto, dopodiché tornerà in patria per i suoi ultimi mesi con la maglia del Velez. Sabatini sembra proprio avercela fatta.