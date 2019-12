Carlino – Bologna, dubbi in difesa: spunta un nuovo nome

Il Bologna sta ancora cercando un difensore centrale, soprattutto dopo che Paz ha deciso di lasciare l’Italia per i Montreal Impact. Le idee sono tante, ma al momento non si è ancora concretizzato nulla: non ci sono profili che sembrino convincere appieno, e quelli che invece piacciono sono i più difficili da portare a Casteldebole. I rossoblu continuano a seguire Lyanco, ma il Torino non vuole mollarlo. La società ha parlato anche con la Roma per avere Juan Jesus, che ormai è diventato quasi un peso per Fonseca: l’idea sarebbe quella di averlo in prestito con diritto di riscatto, a patto che siano i giallorossi a pagare metà dell’ingaggio. L’idea però ancora non decolla.

Al nome di Mustafi dell’Arsenal – che per ora non sembra aver trovato riscontri – si aggiunge dunque in queste ultime ore anche quello di Roger Ibanez, brasiliano dell’Atalanta. Il classe 1998 è tutt’altro che un protagonista della rosa di Gasperini, e potrebbe esser girato a Bologna per farsi le ossa. Con 0 presenze in campionato, il ragazzo ha però esordito in Champions League: di certo per giocare con il Gasp deve aver del potenziale. Il suo valore attuale si aggira intorno ai 2 milioni di euro, ma i rossoblu pensano di poterlo avere prima in prestito per la seconda parte della stagione.

Fonte: “Carlino”