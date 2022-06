Carlino – Bologna, piace Cambiaso. Theate dichiarato incedibile

Il punto del Carlino

In primis, si cercano un terzino sinistro e un centrocampista per sostituire i probabili partenti Hickey e Svanberg, l’ideale sarebbe risolvere le trattative prima del ritiro. Con più calma saranno necessari anche un vice Arnautovic e un difensore centrale. Per la corsia di sinistra al Bologna piace Luca Pellegrini (23) della Juve, ma il suo ingaggio da 2 milioni a stagione lo rende inavvicinabile per i rossoblù. Per quanto riguarda la mediana c’è l’interessamento per Nicolò Rovella (20) e Nicolò Fagioli (21) che rientreranno alla Juventus dopo i prestiti con Genoa e Cremonese, ma non è da escludere che la Juve voglia utilizzarli come pedine di scambio nel corso del mercato. Il Bologna continua a seguire lo spezzino Giulio Maggiore (24) che attende il giudizio del Tas sul ricorso contro la decisione della Fifa di bloccare il mercato dei liguri. Anche Morten Thorsby (26) piace al Bologna e tra un anno va in scadenza, con valore del cartellino che si aggira sui 5 milioni di euro. La stessa cifra è richiesta dal Genoa per Andrea Cambiaso (22), profilo perfetto per il Bologna dato che come Hickey può giocare su entrambe le fasce. Il Bologna ci pensa seriamente. Infine continuano a circolare i nomi di Lovato (22) per la difesa e Lammers (25) per l’attacco.