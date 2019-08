Il mercato del Bologna non è ancora finito. In entrata, i rossoblu sono alla ricerca di almeno un mediano per sopperire alla partenza di Pulgar. In uscita, hanno da tempo la valigia in mano Paz e Falcinelli. Nel frattempo, però, i felsinei pensano anche al futuro. Il Bologna acquista infatti a titolo definitivo Kasper Paananen, attaccante finlandese classe 2003. Il ragazzo – autore già di 7 gol in 9 partite con la nazionale under 16 e 17 – arriva dall’Oulun Luistinseura.