Carlino – Beukema in arrivo: all’Az 7 milioni più Kasius

'Arriva dall’Olanda il nuovo difensore centrale: sarà Sam Beukema (24 anni) il giocatore che nel roster del Bologna prenderà il posto dell’infortunato Soumaoro per fare coppia con Lucumì' scrive Marcello Giordano sul Resto del Carlino.

Tutti i media sono convergenti sulla chiusura dell'operazione che porterà il centrale olandese alla corta di Thiago Motta per sostituire Soumaoro. Decisivo l'affondo nella serata di martedì con il Bologna che ha inserito nella trattativa Denso Kasius trovando il si del club olandese con conguaglio di 7 milioni di euro. L'esterno olandese voleva tornare in patria e così il Bologna, che si terrà il 35% sulla rivendita, ha colto la palla al balzo sfruttando anche il fatto che l'Atalanta ha dirottato le sue attenzione su Hien del Verona lasciando campo libero su Beukema. Il centrale olandese firmerà un contratto di cinque anni a 700mila euro e oggi sosterrà le visite mediche. Resta da capire quando il Bologna comunicherà l'ufficialità dell'operazione: potrebbe farlo dopo il 30 giugno per motivi di bilancio.