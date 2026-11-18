Momento particolare per Federico Bernardeschi. Il 22 novembre 2025 il numero dieci siglava, a Udine, il suo primo gol in maglia rossoblù e domenica, nella stessa data, al Dall'Ara arriva proprio la squadra bianconera. Non solo ricorsi, perché Berna è anche vicino al rinnovo di contratto con il Bologna.

Anche il Resto del Carlino considera vicino il prolungamento di contratto del numero dieci, che oggi ha un accordo in scadenza nel 2027 ma con opzione di prolungamento di un anno. Ma a Casteldebole si ragiona su un contratto più ampio, ovvero fino al 2029, e la firma non dovrebbe essere lontana. Rappresenterebbe il sigillo di un matrimonio felice fin da subito e dall'altro lato il club premierebbe le capacità di Berna di essere un leader capace di trascinare e guidare il gruppo.